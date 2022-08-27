В уральской столице «Nissan» сбил 8-летнего мальчика на дворовой территории

«Мать мальчика рассказала полицейским, что сын гулял во дворе дома вместе с друзьями и в процессе игры он выбежал на дорогу, где на него наехал автомобиль», – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером, в 20.10, в Екатеринбурге во дворе дома № 52 на переулке Базовом водитель «Nissan Juke» сбил 8-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованных машин. С переломом правого бедра ребёнка доставали в больницу.По словам самого водителя, он затормозил, как только увидел на дороге ребёнка, но наезда избежать не удалось.Госавтоинспектора призывают родителей и законных представителей несовершеннолетних регулярно проводить беседы с детьми о правилах безопасного поведения на дороге и во дворе, в том числе об опасности выхода из-за стоящего автомобиля.