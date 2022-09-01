На Уралмаше произошло ДТП с участием 3-х машин и пьяным водителем

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Одновременно три машины попали в дорожно-транспортное происшествие этим вечером. Предположительно, виновником аварии стал пьяный водитель.ДТП произошло на Уралмаше, на улице Восстания. Здесь одна в другую въехали три легковых автомобиля. По свидетельству очевидцев, один из водителей вылез из своей машины с бутылкой водки в руках. Но установить, действительно ли мужчина был пьян, пока не удалось — он скрылся с места происшествия до приезда сотрудников ГИБДД.Среди людей пострадавших в данном инциденте нет. А вот машинам-участникам предстоит серьёзный ремонт. У одной из них сильно помят «передок», у другой от удара треснуло заднее крыло.Из-за происшествия на улице Восстания возникла небольшая пробка. Чтобы миновать внезапно возникшее препятствие, некоторые участники движения сами нарушают правила, пересекая сплошную двойную и объезжая неудачников по встречной полосе, - как пишут подписчики ВК-паблика «Инцидент. Екатеринбург».