Со школьной линейки в канализационный колодец попал юный екатеринбуржец

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Школьники и без того не очень любят 1-ое сентября, которое знаменует для них начало новых зубрёжек и погоню за хорошими оценками. А для семиклассника одной из екатеринбургских школ День знаний теперь будет ассоциироваться с неприятным инцидентом.После школьной линейки подросток возвращался домой, но угодил… в канализационный колодец. К счастью, провалился он туда не полностью, а лишь одной ногой. Но школьник при этом лишился кроссовка и получил «украшение» в виде расползшегося по ноге огромного синяка.Инцидент произошёл на Уралмаше, на пересечении улиц 40-летия Октября и Уральских Рабочих, — сообщает телеграм-канал «Уралмаш достоин!». После того, как родительница мальчика подняла шум в соцсетях и СМИ, квартальный Орджоникидзевского района Екатеринбурга просигналил об опасном объекте Центру организации движения, и сегодня рабочие закрепили крышку люка, которая столь коварно распахивалась под ногами прохожих.