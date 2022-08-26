Тело пропавшего мужчины обнаружили в карьере в Кушве
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Кушве нашли мертвым 44-летнего Евгения Афанасьева, который ушел на работу 18 августа и пропал. Тело мужчины обнаружили в карьере.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на знакомых мужчины, тело Евгения нашли рабочие местного горнодобывающего предприятия. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил эту информацию. По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет.
В Следственном комитете добавили, что тело погибшего отправили на судмедэкспертизу. Проводятся осмотр места происшествия и опросы свидетелей.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на знакомых мужчины, тело Евгения нашли рабочие местного горнодобывающего предприятия. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил эту информацию. По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет.
В Следственном комитете добавили, что тело погибшего отправили на судмедэкспертизу. Проводятся осмотр места происшествия и опросы свидетелей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пропавшего в Новоуральске мужчину нашли мертвым
26 августа 2022
26 августа 2022
У фейкового ветерана ФСБ изъяли огнестрельное оружие
29 августа 2022
29 августа 2022
В Екатеринбурге ищут пропавшего 24-летнего мужчину
31 августа 2022
31 августа 2022