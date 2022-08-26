Тело пропавшего мужчины обнаружили в карьере в Кушве

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Кушве нашли мертвым 44-летнего Евгения Афанасьева, который ушел на работу 18 августа и пропал. Тело мужчины обнаружили в карьере.Как сообщает Е1.RU со ссылкой на знакомых мужчины, тело Евгения нашли рабочие местного горнодобывающего предприятия. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил эту информацию. По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет.В Следственном комитете добавили, что тело погибшего отправили на судмедэкспертизу. Проводятся осмотр места происшествия и опросы свидетелей.