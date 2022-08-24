В Нижнем Тагиле 19 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня рано утром в Нижнем Тагиле произошел пожар в девятиэтажке на Ленинградском проспекте. Сообщение о возгорании поступило в 06.16.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 10 квадратных метров горел мусор в подвале многоэтажки. Прибывшие пожарные эвакуировали по лестничным маршам 16 человек. С помощью спасательных масок спасены три человека. К счастью, никто не пострадал.
В тушении пожара участвовали 15 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 06.25. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 06:58.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 10 квадратных метров горел мусор в подвале многоэтажки. Прибывшие пожарные эвакуировали по лестничным маршам 16 человек. С помощью спасательных масок спасены три человека. К счастью, никто не пострадал.
В тушении пожара участвовали 15 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 06.25. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 06:58.
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