В Нижнем Тагиле 19 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня рано утром в Нижнем Тагиле произошел пожар в девятиэтажке на Ленинградском проспекте. Сообщение о возгорании поступило в 06.16.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 10 квадратных метров горел мусор в подвале многоэтажки. Прибывшие пожарные эвакуировали по лестничным маршам 16 человек. С помощью спасательных масок спасены три человека. К счастью, никто не пострадал.В тушении пожара участвовали 15 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 06.25. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 06:58.