Машина росгвардейцев попала в ДТП на одном из перекрёстков Каменска-Уральского
Происшествия
Фото: ВК-группа «Инцидент. Каменск-Уральский» / vk.com/incident_ku
В первый день сентября в Каменске-Уральском зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием машины Росгвардии.
Авария произошла во второй половине дня на перекрёстке улиц Каменская и Калинина, неподалёку от нескольких городских больниц. Подробностей пока немного, но по словам очевидцев, машина росгвардейцев шла на большой скорости. Сейчас передняя её часть серьёзно разбита. Вторую машину от сильного удара развернуло и выкинуло с проезжей части на газон.
В ДТП есть пострадавший. Водителю машины Росгвардии пришлось вызывать медиков и госпитализировать с неотложкой. Кроме того, к месту происшествия подъехала машина пожарных.
Разумеется, это не единственное за сегодня ДТП в Каменске-Уральском. Так, утром две легковые машины столкнулись на улице Белинского, на территории частного сектора. Но в данном случае, к счастью, обошлось без пострадавших.
Авария произошла во второй половине дня на перекрёстке улиц Каменская и Калинина, неподалёку от нескольких городских больниц. Подробностей пока немного, но по словам очевидцев, машина росгвардейцев шла на большой скорости. Сейчас передняя её часть серьёзно разбита. Вторую машину от сильного удара развернуло и выкинуло с проезжей части на газон.
В ДТП есть пострадавший. Водителю машины Росгвардии пришлось вызывать медиков и госпитализировать с неотложкой. Кроме того, к месту происшествия подъехала машина пожарных.
Разумеется, это не единственное за сегодня ДТП в Каменске-Уральском. Так, утром две легковые машины столкнулись на улице Белинского, на территории частного сектора. Но в данном случае, к счастью, обошлось без пострадавших.
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