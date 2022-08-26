Машина росгвардейцев попала в ДТП на одном из перекрёстков Каменска-Уральского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В первый день сентября в Каменске-Уральском зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием машины Росгвардии.Авария произошла во второй половине дня на перекрёстке улиц Каменская и Калинина, неподалёку от нескольких городских больниц. Подробностей пока немного, но по словам очевидцев, машина росгвардейцев шла на большой скорости. Сейчас передняя её часть серьёзно разбита. Вторую машину от сильного удара развернуло и выкинуло с проезжей части на газон.В ДТП есть пострадавший. Водителю машины Росгвардии пришлось вызывать медиков и госпитализировать с неотложкой. Кроме того, к месту происшествия подъехала машина пожарных.Разумеется, это не единственное за сегодня ДТП в Каменске-Уральском. Так, утром две легковые машины столкнулись на улице Белинского, на территории частного сектора. Но в данном случае, к счастью, обошлось без пострадавших.