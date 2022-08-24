На Урале школьнику вынесли приговор за изготовление взрывного устройства

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области 16-летний парень устроил взрыв в пятиэтажке и лишился трех пальцев. Накануне он предстал перед судом за незаконное изготовление взрывного устройства.В Кировграде в феврале этого года случился взрыв в пятиэтажке на улице Свердлова. Из-за него пришлось эвакуировать жильцов дома. Оказалось, что 16-летний парень решил продемонстрировать самодельное взрывное устройство своим сверстникам, однако что-то пошло не по плану. В результате «взрывотехник» лишился трех пальцев.Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). Накануне Кировградский городской суд приговорил несовершеннолетнего к 80 часам обязательных работ.