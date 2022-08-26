Пропавшую неделю назад школьницу нашли в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершены поиски пропавшей неделю назад 14-летней Анны. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».Девочка пропала в Чкаловском районе Екатеринбурга еще 26 августа. Ее искали волонтеры и сотрудники полиции. Сегодня ночью появилась информация о том, что девочку нашли.«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» – сообщили в поисковом отряде «Прорыв».В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили, что девочка сама пришла домой. Полицейские связались с ней по телефону и убедили ее вернуться.