В Верхней Пышме пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме пропал 60-летний Вадим Викторович Токарь. Его местонахождение неизвестно с 27 августа. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы с проседью. Во что мужчина был одет в день пропажи, неизвестно.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Вадима Токаря, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.