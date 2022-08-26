В Верхней Пышме пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Верхней Пышме пропал 60-летний Вадим Викторович Токарь. Его местонахождение неизвестно с 27 августа. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы с проседью. Во что мужчина был одет в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Вадима Токаря, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы с проседью. Во что мужчина был одет в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Вадима Токаря, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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