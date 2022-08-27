Дети встретили на площадке в Среднеуральске гадюку
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости (архивное фото)
На детскую площадку в Среднеуральске заползла гадюка. Инцидент произошел 31 августа во дворе дома №7 на улице Северные ворота, сообщает Е1.RU.
Портал опубликовал видео, которое сняли дети, увидевшие змею. Часть ребят сохраняла дистанцию, однако были и те, кто близко подошел к змее.
Видео распространилось по местным чатам. Жителей предупреждают, чтобы дети были аккуратнее.
Сотрудница екатеринбургского зоопарка Дарья Змеева подтвердила, что на видео заснята обыкновенная гадюка, она опасна.
Портал опубликовал видео, которое сняли дети, увидевшие змею. Часть ребят сохраняла дистанцию, однако были и те, кто близко подошел к змее.
Видео распространилось по местным чатам. Жителей предупреждают, чтобы дети были аккуратнее.
Сотрудница екатеринбургского зоопарка Дарья Змеева подтвердила, что на видео заснята обыкновенная гадюка, она опасна.
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