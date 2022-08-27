Дети встретили на площадке в Среднеуральске гадюку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На детскую площадку в Среднеуральске заползла гадюка. Инцидент произошел 31 августа во дворе дома №7 на улице Северные ворота, сообщает Е1.RU.Портал опубликовал видео, которое сняли дети, увидевшие змею. Часть ребят сохраняла дистанцию, однако были и те, кто близко подошел к змее.Видео распространилось по местным чатам. Жителей предупреждают, чтобы дети были аккуратнее.Сотрудница екатеринбургского зоопарка Дарья Змеева подтвердила, что на видео заснята обыкновенная гадюка, она опасна.