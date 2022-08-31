На Эльмаше в Екатеринбурге горел расселенный дом
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелся расселенный дом на улице Баумана. Сообщение о возгорании поступило в 22.22.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 150 квадратных метров горели внутренняя отделка, чердачное перекрытие и кровля неэксплуатируемого здания.
На место происшествия прибыли 15 пожарных. Открытое горение ликвидировали в 23.50. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 08.30.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 150 квадратных метров горели внутренняя отделка, чердачное перекрытие и кровля неэксплуатируемого здания.
На место происшествия прибыли 15 пожарных. Открытое горение ликвидировали в 23.50. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 08.30.
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