На Эльмаше в Екатеринбурге горел расселенный дом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелся расселенный дом на улице Баумана. Сообщение о возгорании поступило в 22.22.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 150 квадратных метров горели внутренняя отделка, чердачное перекрытие и кровля неэксплуатируемого здания.На место происшествия прибыли 15 пожарных. Открытое горение ликвидировали в 23.50. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 08.30.