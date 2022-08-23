На Режевском тракте произошла автоавария со смертельным исходом
Происшествия
Фото: телеграм-канал «СВЕТ Екатеринбург» / t.me/SvetEkb
На автомобильной дороге регионального значения между Екатеринбургом и Режом во второй половине последнего дня лета произошла автоавария. Участниками ДТП стали грузовой автомобиль и микроавтобус.
По свидетельствам очевидцев, которые приводит телеграм-канал «СВЕТ», микроавтобус, к которому был прицеплен небольшой катер, в какой-то момент потерял управление и выехал на встречную полосу движения. Водитель ехавшего там КАМАЗа в попытке избежать столкновения предпринял манёвр, в результате которого тяжёлый грузовик съехал в кювет. Однако, столкновение всё же произошло.
От удара микроавтобус перевернуло, переднюю её часть размазало по асфальту. Катер на прицепе разбит. По предварительным данным есть погибший, но подробности пока неизвестны. К месту происшествия вызваны «Скорая помощь» и сотрудники ГИБДД.
По свидетельствам очевидцев, которые приводит телеграм-канал «СВЕТ», микроавтобус, к которому был прицеплен небольшой катер, в какой-то момент потерял управление и выехал на встречную полосу движения. Водитель ехавшего там КАМАЗа в попытке избежать столкновения предпринял манёвр, в результате которого тяжёлый грузовик съехал в кювет. Однако, столкновение всё же произошло.
От удара микроавтобус перевернуло, переднюю её часть размазало по асфальту. Катер на прицепе разбит. По предварительным данным есть погибший, но подробности пока неизвестны. К месту происшествия вызваны «Скорая помощь» и сотрудники ГИБДД.
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