Восемь природных пожаров действуют в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области специалисты тушат восемь природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
По данным на 31 августа, в лесах области действуют семь пожаров на площади 25 гектаров. Еще один пожар на землях иных категорий на площади одного гектара зафиксирован в Невьянском городском округе.
Всего в России продолжается тушение 63 лесных пожаров на площади 53 331 гектар.
По данным на 31 августа, в лесах области действуют семь пожаров на площади 25 гектаров. Еще один пожар на землях иных категорий на площади одного гектара зафиксирован в Невьянском городском округе.
Всего в России продолжается тушение 63 лесных пожаров на площади 53 331 гектар.
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