Восемь природных пожаров действуют в Свердловской области

13.24 Среда, 31 августа 2022
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области специалисты тушат восемь природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

По данным на 31 августа, в лесах области действуют семь пожаров на площади 25 гектаров. Еще один пожар на землях иных категорий на площади одного гектара зафиксирован в Невьянском городском округе.

Всего в России продолжается тушение 63 лесных пожаров на площади 53 331 гектар.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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