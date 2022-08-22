Восемь природных пожаров действуют в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области специалисты тушат восемь природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 31 августа, в лесах области действуют семь пожаров на площади 25 гектаров. Еще один пожар на землях иных категорий на площади одного гектара зафиксирован в Невьянском городском округе.Всего в России продолжается тушение 63 лесных пожаров на площади 53 331 гектар.