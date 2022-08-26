В Екатеринбурге ищут пропавшего 24-летнего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 24-летний Никита Владимирович Лосяков. Его местонахождение неизвестно с 28 августа.
Приметы пропавшего: рост 188 см, худощавое телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы.
В день пропажи он был одет в черную футболку, бежевые шорты и белые кроссовки. С собой молодой человек брал темно-синий рюкзак.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Никиты Лосякова, прост сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 188 см, худощавое телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы.
В день пропажи он был одет в черную футболку, бежевые шорты и белые кроссовки. С собой молодой человек брал темно-синий рюкзак.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Никиты Лосякова, прост сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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