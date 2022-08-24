Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге эвакуировали 15 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге сегодня ночью произошел пожар в девятиэтажке на улице Агрономическая. Сообщение о возгорании поступило в 05.23.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, загорелось домашнее имущество в квартире на шестом этаже многоэтажки. До прибытия спасателей эвакуировались 15 человек, в том числе двое детей.
На место происшествия приехали 12 пожарных. Открытое горение они ликвидировали в 05.39. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 06.06.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, загорелось домашнее имущество в квартире на шестом этаже многоэтажки. До прибытия спасателей эвакуировались 15 человек, в том числе двое детей.
На место происшествия приехали 12 пожарных. Открытое горение они ликвидировали в 05.39. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 06.06.
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