Мужчина в Екатеринбурге умер после укуса змеи
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Житель Екатеринбурга скончался после укуса змеи. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на знакомого погибшего.
46-летний мужчина разбирал строительный мусор и столкнулся с гадюкой. После укуса змеи он обратился в травмпункт ЦГБ № 24. Однако, по словам знакомого, там его состояние ухудшилось и его на машине скорой помощи доставили в ЦГБ №20 в состоянии комы.
Главврач ЦГБ №20 Семен Хмельникер подтвердил информацию. Он пояснил, что больница приняла пациента вечером 29 августа, но, несмотря на все усилия, спасти мужчину не удалось.
46-летний мужчина разбирал строительный мусор и столкнулся с гадюкой. После укуса змеи он обратился в травмпункт ЦГБ № 24. Однако, по словам знакомого, там его состояние ухудшилось и его на машине скорой помощи доставили в ЦГБ №20 в состоянии комы.
Главврач ЦГБ №20 Семен Хмельникер подтвердил информацию. Он пояснил, что больница приняла пациента вечером 29 августа, но, несмотря на все усилия, спасти мужчину не удалось.
– Пациент находился в состоянии клинической смерти на фоне проведения [врачами скорой] реанимационных мероприятий. Их продолжили в реанимации, но без эффекта. В 22:00 констатирована смерть, – сказал Семен Хмельникер.
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