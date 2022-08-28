Летевший из Екатеринбурга самолет экстренно сел в Казани

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, совершил экстренную посадку в Казани. Инцидент произошел в ночь на 31 августа, сообщает ТАСС.Рейс выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии». По словам собеседника ТАСС, самолет совершил благополучную посадку. Теперь устанавливается причина произошедшего.Как сообщает Е1.RU со ссылкой на одного из пассажиров, во время полета выпали кислородные маски. Через некоторое время пассажирам сказали, что произошла разгерметизация и самолет приземлится в Казани. В самолете, по словам очевидцев, стоял запах гари.В пресс-службе авиакомпании рассказали, что сработала сигнализация перепада давления в салоне. Борт вывели из расписания на период проведения расследования.