В Свердловской области горит 27 гектаров леса
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают тушить природные пожары. Сейчас в регионе зафиксировано шесть возгораний.
По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области действуют шесть лесных пожаров на площади 27 гектаров. Также зафиксирован один пожар в Екатеринбурге на площади 14 гектаров.
Всего в России действуют 83 лесных пожара на площади 54 800 гектаров.
По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области действуют шесть лесных пожаров на площади 27 гектаров. Также зафиксирован один пожар в Екатеринбурге на площади 14 гектаров.
Всего в России действуют 83 лесных пожара на площади 54 800 гектаров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Четыре лесных пожара действуют в Свердловской области
23 августа 2022
23 августа 2022
Пять лесных пожаров действуют в Свердловской области
24 августа 2022
24 августа 2022
В Свердловской области горит 51 гектар леса
22 августа 2022
22 августа 2022
В Свердловской области горит 85 гектаров леса
25 августа 2022
25 августа 2022