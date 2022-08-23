В Свердловской области горит 27 гектаров леса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжают тушить природные пожары. Сейчас в регионе зафиксировано шесть возгораний.По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области действуют шесть лесных пожаров на площади 27 гектаров. Также зафиксирован один пожар в Екатеринбурге на площади 14 гектаров.Всего в России действуют 83 лесных пожара на площади 54 800 гектаров.