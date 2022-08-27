Для авторов граффити стен екатеринбургских домов стало мало — нападают на трамваи

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Необычный порыв массового творчества наблюдали пассажиры трамвая 13-го маршрута, который ходит по Екатеринбургу. На одной из остановок в районе Сортировки к трамваю подбежала группа молодых людей, но не для того, чтобы сесть в него и поехать. Торопились они… чтобы разрисовать борта общественного транспорта.«Граффитчиков» было около 6 человек. Все были вооружены баллончиками с краской, но при этом успевали снимать происходящее на видео. Пассажиры от неожиданности опешили, но вскоре сами начали снимать на камеры сотовых банду «уличных вандалов». Один из сидевших в трамвае попытался выйти и разогнать «художников», за что получил «художественный мазок» на лицо, если верить сообщению ВК-паблику «Инцидент. Екатеринбург».Что именно рисовали молодые люди на трамвае, неизвестно. Но можно предположить, что на трамвае красовалась одна популярная ныне буква из латиницы, и тогда произошедшее — не просто художественный перформанс, но политическая акция. В любом случае, на вандалов поступило заявление в отделение полиции Железнодорожного района. Установить их личности будет сложновато — банда с баллончиками старательно закрывала лица.