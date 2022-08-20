В столице Урала на улице Сазонова загорелся частный дом

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге на улице Сазонова произошло возгорание в частном доме. Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны города в 11.17.«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит частных жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара на момент прибытия огнеборцев составляет 70 квадратных метров», – рассказали региональном МЧС.В тушении пожара участвуют 10 огнеборцев и 2 единицы пожарной техники. Информации о пострадавших нет.