В столице Урала на улице Сазонова загорелся частный дом
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня в Екатеринбурге на улице Сазонова произошло возгорание в частном доме. Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны города в 11.17.
«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит частных жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара на момент прибытия огнеборцев составляет 70 квадратных метров», – рассказали региональном МЧС.
В тушении пожара участвуют 10 огнеборцев и 2 единицы пожарной техники. Информации о пострадавших нет.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит частных жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара на момент прибытия огнеборцев составляет 70 квадратных метров», – рассказали региональном МЧС.
В тушении пожара участвуют 10 огнеборцев и 2 единицы пожарной техники. Информации о пострадавших нет.
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