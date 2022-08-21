В уральской столице в микрорайоне Светлый из окна многоэтажки выпала девушка
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Этим утром в Екатеринбурге в микрорайоне Светлый под окнами многоэтажного дома возле подъезда местные жители обнаружили тело девушки. Предположительно, она выпала из окна.
По словам очевидцев, криков не было, пишет портал E1.RU. С какого этажа выпала девушка неизвестно. Это устанавливают сотрудники полиции.
В Следственном комитете Свердловской области происшествие ещё не комментировали.
По словам очевидцев, криков не было, пишет портал E1.RU. С какого этажа выпала девушка неизвестно. Это устанавливают сотрудники полиции.
В Следственном комитете Свердловской области происшествие ещё не комментировали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге в Академическом районе нашли труп девушки
21 августа 2022
21 августа 2022
На Уралмаше из окна квартиры на 5-м этаже выпала молодая женщина
26 августа 2022
26 августа 2022
В лесопарке в Академическом районе Екатеринбурга обнаружили труп
26 августа 2022
26 августа 2022