В уральской столице в микрорайоне Светлый из окна многоэтажки выпала девушка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этим утром в Екатеринбурге в микрорайоне Светлый под окнами многоэтажного дома возле подъезда местные жители обнаружили тело девушки. Предположительно, она выпала из окна.По словам очевидцев, криков не было, пишет портал E1.RU. С какого этажа выпала девушка неизвестно. Это устанавливают сотрудники полиции.В Следственном комитете Свердловской области происшествие ещё не комментировали.