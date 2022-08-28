В свердловском посёлке Буланаш случился пожар в школе №9
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера вечером, в девятом часу, в посёлке Буланаш в Артёмовском городском округе в школе №9 случился пожар. Возгорание произошло в подсобном помещении спортзала.
«На площади 18 квадратных метров сгорел спортивный инвентарь», – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 27 пожарных. На локализацию огня у сотрудников МЧС ушло меньше восьми минут, а ещё через шесть минут огнеборцы ликвидировали открытое горение.
«На площади 18 квадратных метров сгорел спортивный инвентарь», – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 27 пожарных. На локализацию огня у сотрудников МЧС ушло меньше восьми минут, а ещё через шесть минут огнеборцы ликвидировали открытое горение.
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