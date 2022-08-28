В Нижнем Тагиле в аварии с КАМАЗом погиб мужичина и пострадали женщина с ребёнком

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 28 августа, в Нижнем Тагиле произошла жуткая авария с участием легкового автомобиля «Hyundai Tucson» и КАМАЗа. В результате происшествия погиб 46-летний водитель иномарки и пострадали его пассажиры: 39-летняя женщина с 9-летним ребёнком.Инцидент произошёл около двух часов дня возле дома №71 по улице Краснознаменной. По предварительным данным, водитель «Hyundai» выехал на встречную полосу, где в этот момент ехала цистерна «КАМАЗ». Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм на месте происшествия. Женщину и ребёнка госпитализировали.Фото: управле­ние ГИБДД ГУ МВД Рос­сии по Свердловской области«Ребёнок находился на заднем пассажирском сидении сзади слева в детском автокресле», – рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Установлено, что водитель «Hyundai Tucson» за 22 лет стажа привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения только в 2022 году три раза.