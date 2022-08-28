В Нижнем Тагиле в аварии с КАМАЗом погиб мужичина и пострадали женщина с ребёнком
Происшествия
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Вчера, 28 августа, в Нижнем Тагиле произошла жуткая авария с участием легкового автомобиля «Hyundai Tucson» и КАМАЗа. В результате происшествия погиб 46-летний водитель иномарки и пострадали его пассажиры: 39-летняя женщина с 9-летним ребёнком.
Инцидент произошёл около двух часов дня возле дома №71 по улице Краснознаменной. По предварительным данным, водитель «Hyundai» выехал на встречную полосу, где в этот момент ехала цистерна «КАМАЗ». Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм на месте происшествия. Женщину и ребёнка госпитализировали.
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
«Ребёнок находился на заднем пассажирском сидении сзади слева в детском автокресле», – рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Установлено, что водитель «Hyundai Tucson» за 22 лет стажа привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения только в 2022 году три раза.
Инцидент произошёл около двух часов дня возле дома №71 по улице Краснознаменной. По предварительным данным, водитель «Hyundai» выехал на встречную полосу, где в этот момент ехала цистерна «КАМАЗ». Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм на месте происшествия. Женщину и ребёнка госпитализировали.
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
«Ребёнок находился на заднем пассажирском сидении сзади слева в детском автокресле», – рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Установлено, что водитель «Hyundai Tucson» за 22 лет стажа привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения только в 2022 году три раза.
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В Нижнем Тагиле столкнулись автобус и легковой автомобиль
28 августа 2022
28 августа 2022