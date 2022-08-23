В Нижнем Тагиле имитатор танкового снаряда пробил крышу частного дома

Фото: АН «Между строк»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 27 августа, в Дзержинском районе Нижнего Тагила, на территории коллективного сада № 3, крышу дома одного из частных домов пробил имитатор танкового снаряда, прилетевший, предположительно, с испытательного полигона «Салита».Об этом сообщает АН «Между строк» со ссылкой на местных жителей. Пробив крышу и расколовшись, снаряд попал в холодильник и остался лежать на полу одного из этажей дачного дома.Известно, что взрывчатого вещества в нём не было. В результате произошедшего никто не пострадал. Возгорания также не было. На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции и скорая помощь. Также, со слов очевидцев, возле дома видели представителей НТИИМ и УВЗ.Местные жители также утверждают, что этот случай у них не первый. По их словам, в 2008 такой снаряд упал на соседней улице.«Между строк» пишет, что в пресс-службе УВЗ пообещали прокомментировать случившееся позже, а в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» от комментариев воздержались.