В Екатеринбурге на Сибирском тракте загорелся склад пиротехники

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в Екатеринбурге на Сибирском тракте случился пожар на складе пиротехнике. Сообщение о возгорании поступило в 02.30. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.«В результате пожара на площади 70 квадратных метров были повреждены внутренняя отделка и готовая продукция в складском помещении на 1-м этаже административного здания», – рассказали в ведомстве.В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 18 пожарных. Меньше, чем за 15 минут, спасатели локализировали огонь и ещё за 6 минут ликвидировали горение.