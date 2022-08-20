В Екатеринбурге на Сибирском тракте загорелся склад пиротехники
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Этой ночью в Екатеринбурге на Сибирском тракте случился пожар на складе пиротехнике. Сообщение о возгорании поступило в 02.30. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В результате пожара на площади 70 квадратных метров были повреждены внутренняя отделка и готовая продукция в складском помещении на 1-м этаже административного здания», – рассказали в ведомстве.
В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 18 пожарных. Меньше, чем за 15 минут, спасатели локализировали огонь и ещё за 6 минут ликвидировали горение.
«В результате пожара на площади 70 квадратных метров были повреждены внутренняя отделка и готовая продукция в складском помещении на 1-м этаже административного здания», – рассказали в ведомстве.
В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 18 пожарных. Меньше, чем за 15 минут, спасатели локализировали огонь и ещё за 6 минут ликвидировали горение.
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