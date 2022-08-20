В Нижнем Тагиле столкнулись автобус и легковой автомобиль

Фото: управле­ние ГИБДД ГУ МВД Рос­сии по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 27 апреля, в Нижнем Тагиле на улице Садовая произошла авария с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля «Lada Priora». По предварительным данным, водитель «Lada» стал разворачиваться, но не убедился в безопасности манёвра. В результате произошло столкновение.В автобусе в момент аварии пассажиры отсутствовали.«Пострадали водитель и пассажирка "Lada". Мужчину госпитализировали с травмами головы, у женщины диагностировали ушиб плеча. От госпитализации она отказалась», — сообщили в управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Установлено, что водитель легкового автомобиля за 17 лет стажа вождения 2 раза привлекался к административной ответственности. Полицейским он объяснил, что не заметил автобус, когда решил развернуться.