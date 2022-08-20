В Екатеринбурге у Белой башни автомобиль врезался в столб и загорелся

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге недалеко от Белой башни возле авторынка произошла авария, в результате которой пострадали три человека: водитель и пассажиры. Их доставили в ГКБ №23.Для тушения автомобиля на место происшествия выезжали сотрудники МЧС.По предварительной информации, водитель при повороте не справился с управлением и врезался в столб, после чего автомобиль загорелся. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД.Известно, что в момент аварии водитель и его пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения.