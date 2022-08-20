В Екатеринбурге у Белой башни автомобиль врезался в столб и загорелся
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Сегодня утром в Екатеринбурге недалеко от Белой башни возле авторынка произошла авария, в результате которой пострадали три человека: водитель и пассажиры. Их доставили в ГКБ №23.
Для тушения автомобиля на место происшествия выезжали сотрудники МЧС.
По предварительной информации, водитель при повороте не справился с управлением и врезался в столб, после чего автомобиль загорелся. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД.
Известно, что в момент аварии водитель и его пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения.
Для тушения автомобиля на место происшествия выезжали сотрудники МЧС.
По предварительной информации, водитель при повороте не справился с управлением и врезался в столб, после чего автомобиль загорелся. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД.
Известно, что в момент аварии водитель и его пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения.
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