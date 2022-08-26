В Екатеринбурге на Трактовой произошла авария с участием ребёнка
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 26 августа, в Екатеринбурге на улице Трактовая водитель ВАЗа сбил 9-летнего мальчика, выбежавшего за мячом на проезжую часть. Ребёнка с многочисленными травмами доставили в Детскую клиническую больницу №9.
Предварительно несовершеннолетнему диагностировали: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану грудной клетки, ссадины и гематомы головы, туловища и конечностей. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Как установили сотрудники полиции, ребёнок стоял на остановке в ожидании автобуса. Он должен был ехать на занятия по футболу. В руках у него был мяч, который выпал из рук и выкатился на проезжую часть. Тогда мальчик выбежал на дорогу, не посмотрев по сторонам.
«По факту происшествия сотрудниками полиции будет направлена информация в подразделение по делам несовершеннолетних Октябрьского района Екатеринбурга», – подчеркнули в пресс-группе.
Предварительно несовершеннолетнему диагностировали: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану грудной клетки, ссадины и гематомы головы, туловища и конечностей. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Как установили сотрудники полиции, ребёнок стоял на остановке в ожидании автобуса. Он должен был ехать на занятия по футболу. В руках у него был мяч, который выпал из рук и выкатился на проезжую часть. Тогда мальчик выбежал на дорогу, не посмотрев по сторонам.
«По факту происшествия сотрудниками полиции будет направлена информация в подразделение по делам несовершеннолетних Октябрьского района Екатеринбурга», – подчеркнули в пресс-группе.
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