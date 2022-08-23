На Уралмаше из окна квартиры на 5-м этаже выпала молодая женщина
Происшествия
Городская клиническая больница №23 Фото: Владислав Постников
В травматическом отделении Городской клинической больницы №23, что на Эльмаше, сейчас с серьёзными ранениями находится девушка. Её доставили вечером четверга из соседнего микрорайона, с Уралмаша.
Девушка выпала с 5-го этажа дома на улице 22-го Партсъезда. На ней при этом было только нижнее бельё, словно она перед падением собиралась лечь спать (что вероятнее всего, ведь инцидент произошёл в 11-м часу вечера). Уже в больнице у пострадавшей диагностировали перелом руки и сотрясение головного мозга. Учитывая расстояние, которое она пролетела до земли, можно считать везением, что она осталась жива.
Как сообщает телеграм-канал «Инцидент. Екатеринбург», свидетели происшествия слышали незадолго до падения девушки звуки ссоры, доносившиеся из той же квартиры. Как выяснилось, там, помимо девушки, находились в тот момент её сожитель и ещё один мужчина. Не исключено, что происшествие носит насильственный характер.
Девушка выпала с 5-го этажа дома на улице 22-го Партсъезда. На ней при этом было только нижнее бельё, словно она перед падением собиралась лечь спать (что вероятнее всего, ведь инцидент произошёл в 11-м часу вечера). Уже в больнице у пострадавшей диагностировали перелом руки и сотрясение головного мозга. Учитывая расстояние, которое она пролетела до земли, можно считать везением, что она осталась жива.
Как сообщает телеграм-канал «Инцидент. Екатеринбург», свидетели происшествия слышали незадолго до падения девушки звуки ссоры, доносившиеся из той же квартиры. Как выяснилось, там, помимо девушки, находились в тот момент её сожитель и ещё один мужчина. Не исключено, что происшествие носит насильственный характер.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге в Академическом районе нашли труп девушки
21 августа 2022
21 августа 2022
Пёс Ночной Дозор раскрыл в Екатеринбурге квартирную кражу
18 августа 2022
18 августа 2022