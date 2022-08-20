Передвигающийся «пожар на колёсах» случился в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Автомобиль такси запылал в Екатеринбурге во второй половине пятничного дня. Передвижной пожар случился на улице 8 Марта.Загорелась машина прямо во время движения, когда в ней находился не только водитель, но и его клиент. Обоим удалось выскочить на ходу. Машина же, сильно полыхая, ещё проехала несколько десятков метров и выкатилась на газон, а там – и на пешеходную часть. К счастью, скорость была небольшой и «пожар на колёсах» не успел натворить дел. Но пожарным работы всё равно добавил.О причинах, по которым возникло возгорание машины, пока ничего неизвестно. Кадры с пылающим авто неизбежно вызывают в памяти страшный образ другой пылающей машины, который неделю назад облетел все мировые СМИ. К тому же, как и в том случае, есть свидетельства о звуках взрывов, а за машиной так же остался длинный след из её отваливающихся деталей. Но, судя по всему, в данном случае никакого злого умысла в случившемся нет. Скорее всего, причинами стали жара и какая-то техническая неисправность.