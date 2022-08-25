Восемь лесных пожаров действуют в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки ликвидировали восемь природных пожаров. Еще восемь лесных пожаров продолжают полыхать.По данным на 26 августа, в Свердловской области зафиксировано восемь природных пожаров на площади 73,8 гектара. Все возгорания локализованы, угрозы населенным пунктам и строениям нет.Очаги зафиксировали в Березовском и Невьянском городских округах, под Екатеринбургом и Первоуральском, а также в Кушвинском и Сысерстком лесничествах.Напомним, что в Екатеринбурге и еще 33 муниципалитетах введен особый противопожарный режим.