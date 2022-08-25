Восемь лесных пожаров действуют в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки ликвидировали восемь природных пожаров. Еще восемь лесных пожаров продолжают полыхать.
По данным на 26 августа, в Свердловской области зафиксировано восемь природных пожаров на площади 73,8 гектара. Все возгорания локализованы, угрозы населенным пунктам и строениям нет.
Очаги зафиксировали в Березовском и Невьянском городских округах, под Екатеринбургом и Первоуральском, а также в Кушвинском и Сысерстком лесничествах.
Напомним, что в Екатеринбурге и еще 33 муниципалитетах введен особый противопожарный режим.
По данным на 26 августа, в Свердловской области зафиксировано восемь природных пожаров на площади 73,8 гектара. Все возгорания локализованы, угрозы населенным пунктам и строениям нет.
Очаги зафиксировали в Березовском и Невьянском городских округах, под Екатеринбургом и Первоуральском, а также в Кушвинском и Сысерстком лесничествах.
Напомним, что в Екатеринбурге и еще 33 муниципалитетах введен особый противопожарный режим.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области горит 85 гектаров леса
25 августа 2022
25 августа 2022
В Свердловской области зафиксировано три природных пожара
19 августа 2022
19 августа 2022
В Свердловской области горит 51 гектар леса
22 августа 2022
22 августа 2022
В Свердловской области горит 458 гектаров леса
17 августа 2022
17 августа 2022