В Екатеринбурге автоледи сбила ребенка-велосипедиста и уехала с места ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге женщина-водитель Kia Carnival сбила 13-летнего велосипедиста и уехала с места происшествия. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.По предварительным данным, водитель Kia Carnival днем 25 августа ехала по улице Социалистической со стороны переулка Дружбы в сторону Кировградской и на нерегулируемом перекрестке сбила велосипедиста, который ехал по тротуару вдоль Кировградской. После наезда водитель уехала с места аварии.В результате ДТП пострадал 13-летний мальчик. Родители доставили его в травмпункт с переломом колена правой ноги.Сотрудники ГИБДД установили автомобиль и водителя. За рулем Kia Carnival оказалась 43-летняя женщина со стажем вождения 15 лет. Она пояснила, что после наезда подошла к ребенку и спросила о его состоянии. Мальчик ей ответил, что ничего не болит, и они разъехались.