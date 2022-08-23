В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Эльмаше пропал 53-летний Михаил Николаевич Горлупин. Его местонахождение неизвестно с 20 августа. В поисковом отряде «Прорыв» сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, русые короткие волосы, серо-зеленые глаза.В день пропажи он был одет в темно-синий спортивный костюм и темно-синие кроссовки.Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 14 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Михаила Горлупина, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 356-42-14 либо 102 (02).