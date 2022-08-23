Пропавшего в Новоуральске мужчину нашли мертвым
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Новоуральске нашли мертвым пропавшего 34-летнего Сергея Шиганова. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, что Сергей Шиганов пропал 19 августа. А вчера появилась информация о его гибели.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на знакомого мужчины, Сергея нашли в гараже. По словам знакомого, произошел несчастный случай.
Напомним, что Сергей Шиганов пропал 19 августа. А вчера появилась информация о его гибели.
«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», – сообщили в поисковом отряде.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на знакомого мужчины, Сергея нашли в гараже. По словам знакомого, произошел несчастный случай.
«Грузил станок на прицеп, а тот упал на него. Удар пришелся по голове. Гаражом он пользовался редко, так как машины чинил в сервисе. Вот никто и не подумал, что он там», – рассказал порталу знакомый Сергея.
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