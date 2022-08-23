Пропавшего в Новоуральске мужчину нашли мертвым

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», – сообщили в поисковом отряде.

«Грузил станок на прицеп, а тот упал на него. Удар пришелся по голове. Гаражом он пользовался редко, так как машины чинил в сервисе. Вот никто и не подумал, что он там», – рассказал порталу знакомый Сергея.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости