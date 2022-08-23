В столкновении Range Rover и Mitsubishi Lancer на Урале погиб человек



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Белоярский – Асбест столкнулись Range Rover и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП погиб один человек и пострадал ребенок. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.По предварительной информации, женщина-водитель Range Rover ехала со стороны Асбеста в сторону Екатеринбурга, не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу, где столкнулась с Mitsubishi Lancer.В результате ДТП водитель Mitsubishi – мужчина 1996 года рождения – погиб на месте происшествия до приезда медиков.Автоледи в аварии не пострадала. В момент ДТП с ней в салоне автомобиля находился сын 2016 года рождения, у него диагностировали рваные раны головы.Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Range Rover – жительница Асбеста со стажем вождения 18 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД она привлекалась 13 раз. Стаж вождения погибшего водителя Mitsubishi составлял шесть лет.