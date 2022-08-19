В Свердловской области горит 85 гектаров леса
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области увеличилась площадь лесных пожаров. По данным на 25 августа, зафиксировано 12 пожаров на площади 85 гектаров.
Как сообщают в департаменте информполитики региона, природные пожары локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктами нет. Причиной лесных пожаров называют неосторожное обращение людей с огнем.
Очаги зафиксированы в Березовском, Кушвинском, Режевском городских округах, под Екатеринбургом, Первоуральском, Верхней Пышмой, Верхней Турой и в Сухоложском лесничестве. В тушении лесных пожаров участвуют 200 человек.
Как сообщают в департаменте информполитики региона, природные пожары локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктами нет. Причиной лесных пожаров называют неосторожное обращение людей с огнем.
Очаги зафиксированы в Березовском, Кушвинском, Режевском городских округах, под Екатеринбургом, Первоуральском, Верхней Пышмой, Верхней Турой и в Сухоложском лесничестве. В тушении лесных пожаров участвуют 200 человек.
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