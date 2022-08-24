На Урале водитель без прав устроил смертельное ДТП



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области водитель Ford Focus не справился с управлением и съехал с дороги. В результате аварии мужчина погиб.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, 25-летний мужчина без водительских прав сел за руль автомобиля Ford Focus. Следуя со стороны поселка Горноуральский в сторону села Большая Лая, он не справился с управлением, съехал с проезжей части и допустил опрокидывание машины.В результате ДТП водитель вылетел из автомобиля через лобовое стекло, так как не использовал ремень безопасности. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.Также пострадал 23-летний пассажир, у него диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, однако от госпитализации он отказался.Сотрудники ГИБДД установили, что погибший – житель поселка Горноуральский, неоднократно был судим. Ранее он не получал водительское удостоверение. По словам пассажира, мужчины вместе употребляли спиртное дома у водителя. Затем гость ушел домой, но по пути его догнал водитель на своем автомобиле и предложил довести до дома.