Пять лесных пожаров действуют в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области горит 55 гектаров леса. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 24 августа, в регионе зафиксировано пять лесных пожаров общей площадью 55 гектаров. Еще один торфяной пожар на площади семи гектаров тушат в Березовском городском округе. Также два пожара на площади одного гектара зафиксировано в Екатеринбурге.Всего в России действуют 104 лесных пожара на площади 107 136 гектаров.