Пять лесных пожаров действуют в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области горит 55 гектаров леса. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
По данным на 24 августа, в регионе зафиксировано пять лесных пожаров общей площадью 55 гектаров. Еще один торфяной пожар на площади семи гектаров тушат в Березовском городском округе. Также два пожара на площади одного гектара зафиксировано в Екатеринбурге.
Всего в России действуют 104 лесных пожара на площади 107 136 гектаров.
По данным на 24 августа, в регионе зафиксировано пять лесных пожаров общей площадью 55 гектаров. Еще один торфяной пожар на площади семи гектаров тушат в Березовском городском округе. Также два пожара на площади одного гектара зафиксировано в Екатеринбурге.
Всего в России действуют 104 лесных пожара на площади 107 136 гектаров.
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