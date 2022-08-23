В столкновении трех автомобилей на свердловской трассе погиб человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Нижняя Тура – Качканар вечером 23 августа столкнулись три автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, еще шестеро – получили травмы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.По предварительной информации, водитель Hyundai Sonata на 11-м километре автодороги при совершении обгона в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» допустил столкновение со встречными автомобилями Lada Priora и Tianye Admiral. После этого Lada и Tianye съехали в кювет.В результате аварии водитель Hyundai скончался в больнице. Еще шесть человек с различными травмами доставлены в лечебные учреждения.На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Спасатели МЧС провели деблокировку и эвакуацию пострадавших, а также проливку автомобилей. На данном участке было организовано реверсивное движение.