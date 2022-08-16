Ночной пожар в пятиэтажке в Богдановиче вывел на улицу 70 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в пятиэтажке на улице Степана Разина в Богдановиче произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 23.24.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 35 квадратных метров огонь повредил вещи в квартире на четвертом этаже пятиэтажки.До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 57 человек, в том числе девять детей. Прибывшие огнеборцы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам вывели еще 13 человек. К счастью, никто не пострадал.В тушении пожара участвовали 32 огнеборца. Открытое горение локализовали в 00.50. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.40.