Ночной пожар в пятиэтажке в Богдановиче вывел на улицу 70 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в пятиэтажке на улице Степана Разина в Богдановиче произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 23.24.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 35 квадратных метров огонь повредил вещи в квартире на четвертом этаже пятиэтажки.
До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 57 человек, в том числе девять детей. Прибывшие огнеборцы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам вывели еще 13 человек. К счастью, никто не пострадал.
В тушении пожара участвовали 32 огнеборца. Открытое горение локализовали в 00.50. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.40.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 35 квадратных метров огонь повредил вещи в квартире на четвертом этаже пятиэтажки.
До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 57 человек, в том числе девять детей. Прибывшие огнеборцы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам вывели еще 13 человек. К счастью, никто не пострадал.
В тушении пожара участвовали 32 огнеборца. Открытое горение локализовали в 00.50. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.40.
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