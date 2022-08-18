Водитель иномарки протаранил пожарную машину на Серовском тракте и погиб



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов Renault Logan протаранил припаркованную пожарную машину и съехал с дороги. В результате ДТП водитель иномарки погиб, а женщина-пассажир получила травмы.По предварительным данным, водитель Renault Logan ехал по Серовскому тракту со стороны Верхней Пышмы в сторону Екатеринбурге и допустил наезд на припаркованную машину «Урал АЦ-4,0», после чего съехал с дороги.В результате аварии 63-летний водитель Renault скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда медиков. 65-летнюю женщину-пассажира доставили в больницу с различными травмами.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, погибший водитель – житель Сухого Лога со стажем вождения 41 год. К административной ответственности он привлекался девять раз.За рулем пожарной машины находился 57-летний мужчина со стажем вождения 25 лет. Он рассказал, что остановился на обочине с включенным аварийным сигналом для отдыха, так как выехал из Карпинска в Екатеринбург. Через несколько минут мужчина почувствовал удар в заднюю часть машины.