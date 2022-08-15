Сотрудники ГИБДД Верхней Пышмы ищут сбившего женщину автомобилиста

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

До сих пор не найден человек, который в минувшие выходные в селе Балтым под Верхней Пышмой сбил пешехода. Сотрудники ГИБДД обратились к гражданам за помощью.ДТП было зафиксировано в субботу, 20-го августа. В первой половине дня женщина-пешеход пересекала парковку на улице Первомайской, когда неизвестный начал сдавать назад, видимо, не удостоверившись, что путь за его машиной свободен. Сбив человека, виновник скрылся с места происшествия. Женщине же, получившей травмы, пришлось самостоятельно обращаться за медицинской помощью, — сообщает пресс-служба УМВД по Свердловской области.Очевидцев данного ДТП просят обратиться по адресу: Верхняя Пышма, улица Осипенко, 1, кабинет 2. Информацией о машине и её владельце можно поделиться также по телефону 8 (34368) 5-21-15.