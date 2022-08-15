Сотрудники ГИБДД Верхней Пышмы ищут сбившего женщину автомобилиста
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
До сих пор не найден человек, который в минувшие выходные в селе Балтым под Верхней Пышмой сбил пешехода. Сотрудники ГИБДД обратились к гражданам за помощью.
ДТП было зафиксировано в субботу, 20-го августа. В первой половине дня женщина-пешеход пересекала парковку на улице Первомайской, когда неизвестный начал сдавать назад, видимо, не удостоверившись, что путь за его машиной свободен. Сбив человека, виновник скрылся с места происшествия. Женщине же, получившей травмы, пришлось самостоятельно обращаться за медицинской помощью, — сообщает пресс-служба УМВД по Свердловской области.
Очевидцев данного ДТП просят обратиться по адресу: Верхняя Пышма, улица Осипенко, 1, кабинет 2. Информацией о машине и её владельце можно поделиться также по телефону 8 (34368) 5-21-15.
ДТП было зафиксировано в субботу, 20-го августа. В первой половине дня женщина-пешеход пересекала парковку на улице Первомайской, когда неизвестный начал сдавать назад, видимо, не удостоверившись, что путь за его машиной свободен. Сбив человека, виновник скрылся с места происшествия. Женщине же, получившей травмы, пришлось самостоятельно обращаться за медицинской помощью, — сообщает пресс-служба УМВД по Свердловской области.
Очевидцев данного ДТП просят обратиться по адресу: Верхняя Пышма, улица Осипенко, 1, кабинет 2. Информацией о машине и её владельце можно поделиться также по телефону 8 (34368) 5-21-15.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе
15 августа 2022
15 августа 2022
За выходные в Свердловской области задержали 95 пьяных водителей
22 августа 2022
22 августа 2022
В Екатеринбурге ищут 68-летню женщину, пропавшую 14 июня
14 августа 2022
14 августа 2022
В Харитоновском парке Екатеринбурга завёлся насильник
15 августа 2022
15 августа 2022