На свердловской трассе в ДТП погиб водитель ВАЗ, еще два человека получили травмы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Белоярский – Асбест столкнулись ВАЗ-2106 и Mitsubishi Pajero. В результате ДТП погиб человек, еще двое получили травмы.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла сегодня около 13.00 в районе 12-го километра автодороги. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2106 двигался со стороны поселка Белоярский и по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Pajero. После столкновения иномарка съехала в правый кювет.В результате аварии водитель отечественной легковушки 1996 года рождения погиб на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Водитель и пассажир Mitsubishi – мужчина 1977 года рождения и женщина 1983 года рождения – доставлены в больницу с различными травмами.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативной группы. Спасатели МЧС провели деблокировку погибшего. Движение транспорта на участке временно организовано в одну полосу. Инспекторы ДПС регулируют потоки.