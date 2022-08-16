В Екатеринбурге задержали 16-летнего мотоциклиста

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге 16-летнего водителя мотоцикла. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Инцидент произошел еще 21 августа. Сотрудники ГИБДД остановили мотоцикл «Восход» для проверки документов на улице Академика Бардина. Выяснилось, что мотоциклом управляет 16-летний юноша, у которого нет водительских прав.Подростка доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что в отношении юноши возбуждено уголовное дело за кражу мобильного телефона.Молодой человек заявил полицейским, что мотоцикл купил у частного лица. Мама подростка рассказала, что не знала о покупке мотоцикла и о том, что сын катается на нем.В отношении подростка составлен административный протокол за управление транспортным средством без водительским прав.