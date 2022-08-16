В Екатеринбурге задержали 16-летнего мотоциклиста
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге 16-летнего водителя мотоцикла. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Инцидент произошел еще 21 августа. Сотрудники ГИБДД остановили мотоцикл «Восход» для проверки документов на улице Академика Бардина. Выяснилось, что мотоциклом управляет 16-летний юноша, у которого нет водительских прав.
Подростка доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что в отношении юноши возбуждено уголовное дело за кражу мобильного телефона.
Молодой человек заявил полицейским, что мотоцикл купил у частного лица. Мама подростка рассказала, что не знала о покупке мотоцикла и о том, что сын катается на нем.
В отношении подростка составлен административный протокол за управление транспортным средством без водительским прав.
Инцидент произошел еще 21 августа. Сотрудники ГИБДД остановили мотоцикл «Восход» для проверки документов на улице Академика Бардина. Выяснилось, что мотоциклом управляет 16-летний юноша, у которого нет водительских прав.
Подростка доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что в отношении юноши возбуждено уголовное дело за кражу мобильного телефона.
Молодой человек заявил полицейским, что мотоцикл купил у частного лица. Мама подростка рассказала, что не знала о покупке мотоцикла и о том, что сын катается на нем.
В отношении подростка составлен административный протокол за управление транспортным средством без водительским прав.
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