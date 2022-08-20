На выезде из Екатеринбурга столкнулись автобус и мопед

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Полевском тракте столкнулись автобус и мопед. Авария произошла утром 23 августа.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, на улице Перспективной автобус при повороте налево не уступил дорогу мопеду.По предварительной информации, водителя мопеда доставили в больницу №36 с переломом основания черепа и множественными переломами рук и ног.