На выезде из Екатеринбурга столкнулись автобус и мопед
Происшествия
Фото: ИА «Ночные новости»
В Екатеринбурге на Полевском тракте столкнулись автобус и мопед. Авария произошла утром 23 августа.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, на улице Перспективной автобус при повороте налево не уступил дорогу мопеду.
Фото: ИА «Ночные новости»
По предварительной информации, водителя мопеда доставили в больницу №36 с переломом основания черепа и множественными переломами рук и ног.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, на улице Перспективной автобус при повороте налево не уступил дорогу мопеду.
Фото: ИА «Ночные новости»
По предварительной информации, водителя мопеда доставили в больницу №36 с переломом основания черепа и множественными переломами рук и ног.
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