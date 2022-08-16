В Новоуральске ищут пропавшего 34-летнего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Новоуральске пропал 34-летний Сергей Вячеславович Шиганов. Его местонахождение неизвестно с 19 августа.В поисковом отряде «Лиза Алерт», сообщают, что мужчина может передвигаться на автомобиле Range Rover Sport.Приметы пропавшего: рост 186 см, худощавое телосложение, зелёные глаза, лысый.В день пропажи был одет в черный джемпер, черную футболку, черные штаны и черные кроссовки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Сергея Шиганова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.