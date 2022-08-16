В Новоуральске ищут пропавшего 34-летнего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Новоуральске пропал 34-летний Сергей Вячеславович Шиганов. Его местонахождение неизвестно с 19 августа.
В поисковом отряде «Лиза Алерт», сообщают, что мужчина может передвигаться на автомобиле Range Rover Sport.
Приметы пропавшего: рост 186 см, худощавое телосложение, зелёные глаза, лысый.
В день пропажи был одет в черный джемпер, черную футболку, черные штаны и черные кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Сергея Шиганова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
В поисковом отряде «Лиза Алерт», сообщают, что мужчина может передвигаться на автомобиле Range Rover Sport.
Приметы пропавшего: рост 186 см, худощавое телосложение, зелёные глаза, лысый.
В день пропажи был одет в черный джемпер, черную футболку, черные штаны и черные кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Сергея Шиганова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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