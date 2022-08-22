Четыре лесных пожара действуют в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области зафиксировано четыре лесных пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 23 августа, в регионе действуют четыре лесных пожара на площади 52 гектаров. Еще один торфяной пожар на площади семи гектаров продолжают тушить в Березовском городском округе. Также зафиксирован пожар в Екатеринбурге на площади четырех гектаров.Всего в России действуют 74 природных пожара на площади 12 426 гектаров.