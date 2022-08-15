Неизвестные напали на станцию скорой помощи в Екатеринбурге

«Пострадавший был доставлен в больницу № 36. Нападавшие, перед тем как уйти, грозились прийти утром и расстрелять всех сотрудников подстанции», – добавил очевидец.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге неизвестные напали на станцию скорой помощи, расположенную в Академическом районе на улице Рябинина, 32. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидца.По словам свидетеля происшествия, неизвестные начали перелезать через забор. Водитель скорой увидел это и попытался им помешать. Однако злоумышленники избили его.В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга рассказали, что сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №8. Правоохранители проводят проверочные мероприятия.