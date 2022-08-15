В Нижнем Тагиле при падении из окна погибла четырехлетняя девочка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле из окна четвертого этажа выпала маленькая девочка. Трагедия произошла на улице Черноисточинское шоссе, 11 вечером 19 августа, сообщает АН «Между строк».По словам очевидцев, четырехлетняя девочка навалилась на антимоскитную сетку, у которой под тяжестью веса оторвались крепления, и выпала из окна. От полученных травм малышка погибла.Жильцы дома отмечают, что девочка воспитывалась в благополучной семье.