За выходные в Свердловской области задержали 95 пьяных водителей
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области за минувшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 95 пьяных водителей и 96 водителей без прав.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, во время рейдов задержаны 95 нетрезвых водителей, из которых 24 отказались от медицинского освидетельствования, а еще 19 – попались на повторном нарушении.
Помимо этого, задержаны 96 автомобилистов без водительских прав – они либо их не получали ранее, либо лишились за грубые нарушения ПДД. На штрафстоянку эвакуировали 185 транспортных средств, в том числе 20 мотоциклов.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, во время рейдов задержаны 95 нетрезвых водителей, из которых 24 отказались от медицинского освидетельствования, а еще 19 – попались на повторном нарушении.
Помимо этого, задержаны 96 автомобилистов без водительских прав – они либо их не получали ранее, либо лишились за грубые нарушения ПДД. На штрафстоянку эвакуировали 185 транспортных средств, в том числе 20 мотоциклов.
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