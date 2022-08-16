За выходные в Свердловской области задержали 95 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 95 пьяных водителей и 96 водителей без прав.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, во время рейдов задержаны 95 нетрезвых водителей, из которых 24 отказались от медицинского освидетельствования, а еще 19 – попались на повторном нарушении.Помимо этого, задержаны 96 автомобилистов без водительских прав – они либо их не получали ранее, либо лишились за грубые нарушения ПДД. На штрафстоянку эвакуировали 185 транспортных средств, в том числе 20 мотоциклов.